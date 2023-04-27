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НовостиОбщество27 апреля 2023 5:45

За договорной матч из футбола пожизненно дисквалифицировали двух игроков Хабаровского края

Счет игры аннулировали
Василина ВАСИЛЬЕВА
За договорной матч из футбола пожизненно дисквалифицировали двух игроков Хабаровского края

За договорной матч из футбола пожизненно дисквалифицировали двух игроков Хабаровского края

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальное заявление 27 апреля сделал футбольный клуб «СКА-Хабаровск». Его представители рассказали, что двум бывшим игрокам Денису Деркунскому и Руслану Пидлисняку навсегда закрыли путь в футбол и все, что с ним связано. Такое решение принято после расследования Департамента защиты игры, КДК РФС.

- Наказание вынесено за организацию противоправного влияния на результат матча во Второй лиге сезона-2022/23 «Салют Белгород» - «СКА-Хабаровск-2», - рассказали в футбольном клубе.

В итоге результаты встречи, состоявшейся в октябре, аннулировали. Тогда она закончилась со счетом 3:1 в пользу белгородского клуба. Им и присудили победу, но со счетом 3:0.

Футбольный клуб Хабаровска начал внутреннее расследование еще в прошлом году. В итоге в декабре с футболистами и другими причастными к сговору игроками разорвали все контракты, а департаменту предоставили все данные о проведенной проверке.

По данным РФС, из футбола выгнали также игроков «Ессентуков» Джоси Дзаурова, Зийадхана Маммадова и начальника команды Гванзава Магомедова. Они тоже пытались повлиять на результат своей игры.

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