За договорной матч из футбола пожизненно дисквалифицировали двух игроков Хабаровского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальное заявление 27 апреля сделал футбольный клуб «СКА-Хабаровск». Его представители рассказали, что двум бывшим игрокам Денису Деркунскому и Руслану Пидлисняку навсегда закрыли путь в футбол и все, что с ним связано. Такое решение принято после расследования Департамента защиты игры, КДК РФС.

- Наказание вынесено за организацию противоправного влияния на результат матча во Второй лиге сезона-2022/23 «Салют Белгород» - «СКА-Хабаровск-2», - рассказали в футбольном клубе.

В итоге результаты встречи, состоявшейся в октябре, аннулировали. Тогда она закончилась со счетом 3:1 в пользу белгородского клуба. Им и присудили победу, но со счетом 3:0.

Футбольный клуб Хабаровска начал внутреннее расследование еще в прошлом году. В итоге в декабре с футболистами и другими причастными к сговору игроками разорвали все контракты, а департаменту предоставили все данные о проведенной проверке.

По данным РФС, из футбола выгнали также игроков «Ессентуков» Джоси Дзаурова, Зийадхана Маммадова и начальника команды Гванзава Магомедова. Они тоже пытались повлиять на результат своей игры.

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