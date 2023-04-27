О преимуществах управленческого конкурса рассказал победитель «Лидеров России» из Хабаровска Фото: Лидеры России

Открыт пятый набор заявок на конкурс «Лидеры России». В прошлом году его победителем стал Юрий Марфин, исполняющий обязанности ректора ТОГУ.

Сам конкурс проводится с 2017 года по поручению Владимира Путина. Принять участие в нем может любой управленец до 55 лет. Главное, чтобы был опыт хотя бы два года. Так что попробовать свои силы могут и новички. Победитель получает миллион рублей гранта на обучение, карьерное сопровождении или встречу с наставником.

- Каждому управленцу, который хочет развиваться в своей работе, стоит принять участие в этом конкурсе. «Лидеры России» - это возможность получить одну из лучших независимых оценок собственных компетенций, знаний и умений. Это готовый по итогам конкурсных мероприятий профессиональный профиль. Это рекомендации по профессиональному развитию, которые стоят больших денег при привлечении экспертов и консультантов, - рассказал Юрий Марфин.

А еще он отметил, что конкурс помогает развить свои компетенции. Его задания, как правило, выходят за рамки обычной работы, поэтому и помогают посмотреть на нее по-новому.

Кроме того, во время конкурса можно познакомиться с большим количеством людей. Эти контакты позже могут помочь.

Заявки на конкурс принимаются до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.

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