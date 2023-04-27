Мимолетная удача: мужчина нажил проблемы, присвоив чужую наличку в Хабаровске

Мужчина нашел деньги в лотке банкомата в Хабаровске Фото: Анастасия Осипова

Хабаровчанин хотел перевести деньги на счет через банкомат. Он положил 40 тысяч в лоток и поспешил уйти, не убедившись, что операция завершена. Следом за ним к терминалу подошел другой мужчина. Он заметил деньги и забрал их себе.

Проверив счет, хабаровчанин понял, что перевод не прошел. Чтобы разобраться, куда делись деньги, он обратился в полицию. Правоохранители быстро установили, что произошла кража. Личность виновника вычислили. Им оказался 49-летний житель Хабаровского района. К моменту, когда полицейские с ним связались, мужчина успел потратить все деньги.

- На подозреваемого завели уголовное дело за кражу. В ходе следствия он вернул всю сумму потерпевшему, - уточнили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Ему запретили покидать город до вынесения приговора.

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