Вспорол живот ножом: мужчина явился с повинной после нападения на человека в Хабаровском крае

Мужчине вынесут приговор за попытку зарезать человека в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
До 10 лет лишения свободы грозит жителю Вяземского района на вооруженное нападение на человека. Двое мужчин поссорились, когда один из них схватил канцелярский нож и ударил оппонента в живот. Поняв, что его поступок будет иметь последствия, он сбежал, а оружие выбросил. Совсем скоро агрессивного мужчину замучила совесть. Он пришел в отделение полиции и признался в преступлении.
- На него завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.
Материалы дела с результатами расследования передали в Вяземский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее житель Совгавани избил женщину и убил прохожего за упреки. Свои поступки он оправдал оскорбительным поведением людей в отношении него.
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