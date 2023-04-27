Вспорол живот ножом: мужчина явился с повинной после нападения на человека в Хабаровском крае

Мужчине вынесут приговор за попытку зарезать человека в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 10 лет лишения свободы грозит жителю Вяземского района на вооруженное нападение на человека. Двое мужчин поссорились, когда один из них схватил канцелярский нож и ударил оппонента в живот. Поняв, что его поступок будет иметь последствия, он сбежал, а оружие выбросил. Совсем скоро агрессивного мужчину замучила совесть. Он пришел в отделение полиции и признался в преступлении.

- На него завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.

Материалы дела с результатами расследования передали в Вяземский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее житель Совгавани избил женщину и убил прохожего за упреки. Свои поступки он оправдал оскорбительным поведением людей в отношении него.

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