Потепление ждет Хабаровский край 28 апреля
Фото: Администрация Хабаровска
28 апреля погода в Хабаровске будет солнечной и теплой. Синоптики не прогнозируют осадков на пятницу. Скорость ветра не поднимется выше 11 метров в секунду. Ночью температура опустится до -1, а днем потеплеет до +12 градусов.
В Хабаровском крае 28 апреля погода также не будет отличаться сильными осадками. Снег прогнозируют только в северных районах. Скорость ветра по региону составит 7-14 метров в секунду. Только в Аяно-Майсом и Тугуро-Чумиканском районах порывы достигнут 15-24 метров в секунду.
Температура воздуха на юге края будет колебаться от -3 до +15. В центральных районах ночью ожидается от -3 до +2, а днем от +10 до +15. В северной части края ночью будет от -3 до +2, а днем от ноля до +7 градусов.
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