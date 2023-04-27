С представителями «Боевого братства» встретился мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске прошла встреча мэра города и членов «Боевого братства». Это общероссийская организация, объединяющая ветеранов войн и конфликтов. В ее рядах - участники боевых действий, медики-интернационалисты, инвалиды Афганистана, их семьи и другие. Всем им вручил награды Сергей Кравчук, поздравил с наступающим праздником и поблагодарил их за работу.

- Хочу выразить вам сердечную благодарность за мужество, стойкость и героизм. Ваша помощь в воспитании молодежи неоценима. На вашем примере выросло не одно поколение, и сегодня мы вместе продолжаем рассказывать детям правду. Правду о том, что наши деды и прадеды разгромили фашизм, но Запад приложил немало сил к тому, чтобы нацизм вновь поднял голову на Украине, - сказал Сергей Кравчук.

Он ответил на вопросы военных. Они интересовались помощью семьям мобилизованных, стоимостью проезда, благоустройством захоронений военных и другими вопросами.

Во время мероприятия прошла церемония вступления 18 школьников Центрального района в «Юнармию». Теперь в ней состоит больше 200 человек.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.