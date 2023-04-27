Объемы добычи угля увеличивают в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Больше угля стали добывать в Хабаровском крае. С октября прошлого года активно идут работы на разрезах «Буреинский», «Правобережный» и шахте «Северная». В совокупности на них получают больше 700 тонн в месяц.

- АО «Ургалуголь» к 2030 году планирует выйти на уровень добычи в 15 миллионов тонн угля. Запланировано развитие железнодорожных путей предприятия. Это позволит оптимизировать отгрузки угольной продукции, начнется модернизация обогатительной фабрики «Чегдомын», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Больше миллиона тонн в этом году планируют отправить по Дальнему Востоку для нужд энергетики. Твердое топливо получат и районы края.

Кроме того, для разрезов стоит задача повысить производительность. До шести миллионов тонн в год планируется нарастить объемы на предприятии «Правобережный», до девяти миллионов тонн - на фабрике «Чегдомын».

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