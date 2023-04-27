Деревья начали высаживать в Хабаровске Фото: Иван Макеев

В Хабаровске стартовала весенняя высадка деревьев. По информации администрации, на улицах города появятся разные виды растений, среди которых липа, рябина, груша, абрикос, лиственница, сосна и другие. Они украсят несколько улиц, среди которых Тургенева, Ленина, Ульяновская, Оборонная. Официально работы по посадке зелени в краевом центре начались на общегородском субботнике 22 апреля.

- Нужно озеленять наш город. Думаю, что жителям Хабаровска будет приятно гулять по улицам краевой столицы, если их будут украшать молодые деревья и кустарники, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

По данным администрации города, весной посадят больше тысячи деревьев и 1800 кустарников. А за 2023 год в краевой столице появится больше пяти тысяч пород.

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