Не паркетный депутат

Кирилл Цмакалов, заместитель координатора ХРО ЛДПР Иван Рыбин и глава Ванинского района Сергей Нагорняк Фото: предоставлено Кириллом Цмакаловым

Парламентарий от народа всегда общается с людьми на предприятиях и в организациях, но вызовы времени требуют масштабного коллективного мозгового штурма.

В предстоящие выходные Кирилл Цмакалов планирует выйти к людям с планом действий о том, что нужно делать для улучшения жизни в южных районах нашего региона.

Депутат ждет жителей Бикинского района 29 апреля в 13:00 в детской школе искусств на улице Октябрьской, жителей Вяземского в 13:00 30 апреля в детской школе на улице Коммунистическая, 7. А сегодня Кирилл Цмакалов в своей авторской колонке рассказывает о выездной работе в Ванинском районе.

- Впервые увидел уникальную космическую историю, которая бывает только в поселке Заветы Ильича, когда на небе встречаются полумесяц и звезда. Ее роль могут играть все пять видимых планет - Меркурий, Сатурн, Марс, Венера и Юпитер.

В особые знаки не верю, но для туризма такие фишки однозначно хороши, свой потенциал район использует грамотно, планируя создание глэмпинг-парков, баз отдыха, в том числе в отдаленных от районного центра поселениях.

Теперь о главной звезде - экономике.

На встрече с главой района Сергеем Нагорняком обсудили реконструкцию железнодорожного переезда на перегоне Монгохто-Ландыши. Она идет в рамках строительства второй ветки БАМа, что позволит району стать важнейшим логистическим центром Дальнего Востока. Это быстро развивающаяся область бизнеса, набирающая обороты во всех странах мира, и важнейшее условие успеха в глобальном взаимодействии в АТР.

Глава - молодец, слышит людей и хочет сделать район процветающим, для этого район бьется за все программы, по которым можно получить средства на развитие. Так, федерация профинансирует капитальный ремонт лыжной базы и строительство Дома молодежи на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Район прилично зарабатывает и сам, причем даже на экологических технологиях.

Есть в поселке Токи такое замечательное тепличное хозяйство ООО «Ванинский центр лесоводства», директор Вадим Москвичев, это единственный в России круглогодичный комплекс по выращиванию сеянцев хвойных пород - лиственницы, сосны, сосны кедровой, елей. Здесь все автоматизировано - от системы полива и высева до линии упаковки посадочного материала, грунтовых аккумуляторов тепла, досветки и подготовки почвы.

Ну раз про Токи заговорили, затрону тему строительства местного социально-культурного центра. Это пример того, о чем я говорил губернатору на его отчете перед думой.

На проект были выделены федеральные деньги, но возведение центра прекращено из-за ошибок в проектно-сметной документации. Эту общую проблему в рамках края надо глобалить и изживать ее. Разбазаривание бюджетных денег - это преступление.

Глава решит вопрос с возобновлением строительства, уверен в этом, а мы в парламенте найдем законодательные рычаги для изживания со строительного рынка «двоечников», допускающих глупости в ПСД.

Вот в таком тандеме и будем работать со всеми главами и с нашим населением. Сейчас скажу не политкорректно, но честно. У Карла Маркса есть знаменитая фраза: «Чтобы вдохнуть в народ отвагу, нужно заставить его ужаснуться самому себе!»

Давайте ужаснемся тому, что мы можем сделать, а не делаем. И начнем менять жизнь вокруг нас к лучшему.

Кирилл ЦМАКАЛОВ.