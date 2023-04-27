Призерами на первенстве России по дзюдо для детей с особенностями развития стали спортсмены из Хабаровска Фото: минспорта Хабаровского края

С 17 по 21 апреля в Суздале прошло первенство России по дзюдо. В нем приняли участие воспитанники школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва Хабаровского края. Ребята завоевали на соревнованиях серебро и бронзу.

На состязания приехали около 200 спортсменов из 18 регионов страны. Каждый провел по 4-5 поединков. Хабаровчане участвовали в нескольких весовых категориях.

- Ребята выступили достойно. Хотелось бы и еще лучше, но они хорошо боролись. В итоге взяли места во всех весовых категориях, - рассказал Алдар Хандамаев, тренер.

Всего хабаровчане завоевали пять медалей. Вторые места у Андрея Иванова и Анастасии Калюгиной, третьи - у Артема Чепа, Матфея Дьячкова и Александра Лусникова.

Напомним, двоих участников футбольного клуба Хабаровского края пожизненно дисквалифицировали из-за договорного матча.

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