Призерами на первенстве России по дзюдо для детей с особенностями развития стали спортсмены из Хабаровска Фото: минспорта Хабаровского края
С 17 по 21 апреля в Суздале прошло первенство России по дзюдо. В нем приняли участие воспитанники школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва Хабаровского края. Ребята завоевали на соревнованиях серебро и бронзу.
На состязания приехали около 200 спортсменов из 18 регионов страны. Каждый провел по 4-5 поединков. Хабаровчане участвовали в нескольких весовых категориях.
- Ребята выступили достойно. Хотелось бы и еще лучше, но они хорошо боролись. В итоге взяли места во всех весовых категориях, - рассказал Алдар Хандамаев, тренер.
Всего хабаровчане завоевали пять медалей. Вторые места у Андрея Иванова и Анастасии Калюгиной, третьи - у Артема Чепа, Матфея Дьячкова и Александра Лусникова.
Напомним, двоих участников футбольного клуба Хабаровского края пожизненно дисквалифицировали из-за договорного матча.
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