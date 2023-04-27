Спортивный фестиваль в поддержку мобилизованных пройдет в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

Спортсмены Биробиджана готовятся к фестивалю единоборств. Это благотворительное мероприятие, и посвящено оно военным, которые сейчас находятся на СВО.

- Мы посетили тренировки федераций, которые примут участие в фестивале, и посмотрели, как ребята и девчонки готовятся. Настрой у всех боевой, и это не может не радовать, - сказал Антон Болтов, председатель городской думы Биробиджана.

Торжественное открытие состоится 6 мая в 11 часов на стадионе «Дружба». После него выступят федерации бокса и ММА.

Выступления самбо запланированы на 7 мая с 10:00, а спортсмены киокушинкай выйдут на татами 8 мая.

Закрытие фестиваля пройдет в День Победы, 9 мая, на площади Ленина. Оно намечено на 15:00.

Участники и зрители мероприятия смогут пожертвовать деньги на поддержку солдат.

Напомним, юные спортсмены с особенностями развития из Хабаровского края взяли медали на первенстве России по дзюдо.

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