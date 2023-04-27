На всероссийском конкурсе отметили ИТ-проект разработчиков из Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

На III Национальном конкурсе ИТ-решений «ПРОФ-IT.Инновация» выступила компания из Хабаровского края. Специалисты стали призерами в номинации «Искусственный интеллект». К слову, здесь конкурентов оказалось больше всего.

Хабаровчане создали цифровую платформу управления коммуникациями «Авантелеком». Она объединяет IP-телефонную станцию, центр обработки вызовов и голосового ассистента на базе искусственного интеллекта.

- При помощи нейросетей цифровой помощник распределяет звонки, обрабатывает заявки и поддерживает диалог вместо оператора колл-центра. Разработку нашего края уже активно используют в Архангельской области и Республике Саха (Якутия), - рассказали в правительстве Хабаровского края.

А еще единая телефония запущена на территории ДНР.

Многие ИТ-компании региона заслужили призвание на федеральном уровне. Это говорит о том, что они хорошо могут работать с искусственным интеллектом, в котором конкуренция сейчас очень высокая. Голосовые помощники давно используют крупные предприятия.

Всего на конкурс выдвинулись 195 команд из 40 регионов. В финал прошли только 38 проектов из 17 субъектов России.

К слову, хабаровские специалисты стали призерами конкурса и в прошлом году. Тогда компания показала систему контроля и учета оборота ТКО. Проект занял второе место.

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