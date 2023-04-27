Миллион рублей могут выиграть школьники Хабаровского края Фото: сайт мероприятия

Школьников и студентов Хабаровского края приглашают побороться за крупный грант. Ребята могут выиграть миллион рублей на обучение или запуск стартапа благодаря участию в конкурсе «Большая перемена». Регистрация уже открыта и продлится до 15 мая.

- Проект входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках нацпроекта «Образование», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Конкурс проходит по 12 направлениям. Здесь и наука, и технологии, и сохранение исторической памяти, и экология.

Победители, которые учатся в 5-7 классах, смогут отправиться в «Путешествие мечты» на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока.

На миллион могут претендовать ученики 10 классов и студенты выпускных курсов колледжей. Первые смогут потратить грант на образование и получат дополнительные баллы при поступлении, вторые могут запустить стартап или вложиться в саморазвитие.

Предусмотрены гранты и для образовательных организаций, а также денежные призы для педагогов-наставников.

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