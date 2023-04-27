Из-за жестокого отношения к детям завели уголовное дело на воспитателя в Комсомольске-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Хабаровского края закончила проверку в детском саду №120 Комсомольска-на-Амуре. Напомним, родители записали на диктофон, как воспитатель орет матом на детей. Итогом проверки стало уголовное дело против той самой сотрудницы учреждения.

- Установлено, что 28 марта воспитатель группы для детей с 1,5 до 2 лет использовала методы воспитания, связанные с психическим насилием над воспитанниками, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Материалы проверки направили в следственный комитет, там уже завели дело. Воспитателя подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, да к тому же еще и с жестоким обращением.

Следователи оценят действия работников детсада, выяснят причины произошедшего. Прокуратура контролирует расследование дела.

Ранее в полицию Хабаровского края с повинной пришел мужчина. Он признался в попытке зарезать человека.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.