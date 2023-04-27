Из-за жестокого отношения к детям завели уголовное дело на воспитателя в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Хабаровского края закончила проверку в детском саду №120 Комсомольска-на-Амуре. Напомним, родители записали на диктофон, как воспитатель орет матом на детей. Итогом проверки стало уголовное дело против той самой сотрудницы учреждения.
- Установлено, что 28 марта воспитатель группы для детей с 1,5 до 2 лет использовала методы воспитания, связанные с психическим насилием над воспитанниками, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Материалы проверки направили в следственный комитет, там уже завели дело. Воспитателя подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, да к тому же еще и с жестоким обращением.
Следователи оценят действия работников детсада, выяснят причины произошедшего. Прокуратура контролирует расследование дела.
Ранее в полицию Хабаровского края с повинной пришел мужчина. Он признался в попытке зарезать человека.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru