Досрочно получить пенсию смогут некоторые жители Магаданской области Фото: Даниил ОПАРИН

Некоторые жители Колымы могут получить пенсию чуть раньше положенного срока. В Социальном фонде отмечают: это связано с майскими праздниками. Из-за этого график работы специалистов немного изменится.

Речь идет о пенсионерах, которые получают выплаты через почтовые отделения связи. Магаданцам напоминают, как они будут работать: 3-7 мая в обычном режиме, кроме отделения Балаганное, которое отдыхает третьего числа, и отделения Армань, в котором выходной день будет 4 мая.

8 мая все отделения работают по воскресному расписанию, а 9 мая – отдыхают.

- Если дата выплаты пенсии приходится на выходной, то обратиться за получением средств можно в предшествующий рабочий день. То есть в большинстве почтовых отделений пенсию за 9 мая можно будет получить 7 числа по графику работы своего отделения, - рассказали в СФР Магаданской области.

Традиционно ветераны Великой Отечественной войны могут получить пенсию в любой удобный день после 3 мая. Установленная дата выплат значения здесь не имеет. Для этого нужно при обращении предъявить документ, подтверждающий их статус.

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