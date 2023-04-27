Михаил Дегтярев: дружелюбие должно быть основой работы любого госслужащего Фото: правительство Хабаровского края

В Правительстве Хабаровского края состоялось заседание с уполномоченным по правам человека Александром Точеновым. Вместе с губернатором региона он обсудил перспективы сотрудничества.

Михаил Дегтярев отметил, что сегодня наиболее важна совместная работа власти и общества, особенно в нынешней политической обстановке и противостоянии Запада.

- Президент России постоянно подчеркивает особую роль Дальнего Востока в развитии нашей страны и отмечает основные задачи для власти всех уровней: сделать регион по-настоящему современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса. Предстоит сделать серьезную работу, чтобы кардинально повысить качество жизни дальневосточников, создать комфортную и безопасную городскую среду. На это нацелена деятельность всего правительства Хабаровского края. Прежде всего, за счет развития территориального общественного самоуправления, – сказал Михаил Дегтярев.

С 2020 года число ТОСов выросло в два раза. Сейчас их в регионе почти полторы тысячи. В этом году на реализацию их инициатив направлено 250 миллионов рублей. К 2026 году финансирование вырастет до полумиллиарда. Александр Точенов отметил, что регион показывает хороший пример для других субъектов страны.

Губернатор отметил, что старается ориентировать власти на дружелюбное отношение. Именно оно должно быть основой работы.

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