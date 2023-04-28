Женщина получила срок за продажу наркотиков знакомым в Комсомольске-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Города юности признали виновной в незаконном обороте наркотиков. Она в течение двух месяце снабжала своих знакомых запрещенными веществами.

29-летняя комсомольчанка купила партию гашишного масла в июле 2022 года. Она планировала расфасовать наркотик на дозы, чтобы в последующем продать его своим знакомым. Схема работала в течение двух месяцев, пока женщина не попалась правоохранителям.

- На преступницу завели уголовное дело за наркоторговлю в крупном размере. Суд признал ее виновной, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщину приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Ранее полицейские задержали изготовителя и торговца наркотиками в Хабаровске. У него дома нашли крупную партию запрещенных веществ.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.