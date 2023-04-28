Женщина получила срок за продажу наркотиков знакомым в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жительницу Города юности признали виновной в незаконном обороте наркотиков. Она в течение двух месяце снабжала своих знакомых запрещенными веществами.
29-летняя комсомольчанка купила партию гашишного масла в июле 2022 года. Она планировала расфасовать наркотик на дозы, чтобы в последующем продать его своим знакомым. Схема работала в течение двух месяцев, пока женщина не попалась правоохранителям.
- На преступницу завели уголовное дело за наркоторговлю в крупном размере. Суд признал ее виновной, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Женщину приговорили к четырем годам колонии общего режима.
Ранее полицейские задержали изготовителя и торговца наркотиками в Хабаровске. У него дома нашли крупную партию запрещенных веществ.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru