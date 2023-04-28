Более пяти тысяч человек пройдут вакцинацию от кори в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2023 году в Хабаровском крае иммунизацию от кори пройдут свыше пяти тысяч человек. Плановые прививки позволят сохранить коллективный иммунитет к болезни. В этом году в регионе еще не зафиксировано ни одного случая заражения. Последний раз вспышка кори в Хабаровском крае была зафиксирована в 2019 году.

В основном вакцинация охватит тех жителей региона, которые находятся в группе риска. По большей части это касается иностранных граждан, которые ранее не делали прививки.

Напомним, всем гражданам России до 35 лет положена бесплатная прививка от кори. Но ее делают при одном условии - ранее во взрослом возрасте вакцинация не проводилась, и человек не болел корью в детстве.

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