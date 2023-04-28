Сергей Кравчук написал «Диктант победы» вместе с хабаровчанами Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае прошла Всероссийская акция «Диктант Победы». Для этого на территории региона было организовано 180 площадок для очного участия, из которых 130 - в Хабаровске. В этом году тестирование прошел и мэр краевой столицы Сергей Кравчук. Он написал диктант в Центре патриотического воспитания.

- Количество площадок по всей стране в этом году превысило 22 тысячи. К мероприятию присоединились и новые российские территории - Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области. С каждым годом число людей, желающих проверить знания и выразить патриотическую позицию, становится все больше, - сказал Максим Иванов, секретарь хабаровского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы РФ.

Акция проводится уже в пятый раз, притом не только в России, но и за рубежом. В 2023 году задания диктанта впервые переведены на шесть языков: китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. Участникам нужно было ответить на 25 вопросов по истории Второй мировой войны.

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