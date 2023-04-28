Молодежи Хабаровского края предлагают престижные специальности в промышленности Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на санкции и давление западных стран, экономика России стойко перенесла все трудности, возникшие за последний год. В стране началось стремительное развитие всех отраслей, особенно промышленности. Чтобы сохранить темпы развития, России нужны молодые специалисты.

Всего за год промышленные специальности стали востребованными как никогда ранее. В стране развиваются собственные производства, замещая ушедшие зарубежные компании. В связи с этим перестроился и рынок кадров. Теперь у молодежи Хабаровского края есть возможность занять место в перспективной нише и строить свою карьеру в быстро развивающейся отрасли.

О том, как важны рабочие специальности, и почему промышленность нуждается в новых кадрах, рассказал Владислав Попов, молодой специалист, выбравший специальность еще в юном возрасте.

Ознакомиться с доступными вакансиями можно на сайте «Работа России».

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