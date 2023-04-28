Дату проведения праздника в честь Дня безопасности перенесли на 29 апреля в Хабаровске

Праздника в честь Дня безопасности пройдет 29 апреля в Хабаровске Фото: комитет правительства Хабаровского края по гражданской защите

День безопасности планировали отметить в Хабаровске 30 апреля, но из-за неблагоприятного прогноза погоды праздник решили перенести на 29 число. Мероприятия в честь 374-й годовщины пожарной охраны России пройдут у арены «Ерофей». Начало - в 10:00.

- Торжественные мероприятия будут интересными и познавательными как для детей, так и взрослых. Надеемся, что погода нам не помешает, даже если будет дождь, - прокомментировали в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Гостей праздника ждет множество развлечений. На парковке у арены будет развернута выставка современной пожарной техники и ретромашин. Сотрудники МЧС организуют показательные выступления с элементами силового многоборья, покажут, как проходит боевое развертывание, ликвидация последствий ДТП и прочее. Также для хабаровчан пройдут конкурсы и мастер-классы. Будет работать полевая кухня.

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