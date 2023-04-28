Проезд по центральным улицам города закроют на время фестиваля «Счастливый Хабаровск» Фото: Администрация Хабаровска

В мэрии краевой столицы обсудили подготовку к ежегодному арт-фестивалю «Счастливый Хабаровск», который пройдет 27 мая. Мероприятие состоится в рамках празднования Дня города, которому в 2023-м исполнится 165 лет.

Фестиваль пройдет с 15:00 до 18:00. На это время улица Муравьева-Амурского станет пешеходной. На ней появятся площадки для выставок, поделок, торговли, мастер-классов и другие.

- В этом году планируется оформить площадку «Развитие транспорта Хабаровска», где будет установлено несколько видов транспорта. Детям будет интересно посмотреть, как там все устроено изнутри, - сказала Марина Стоякина, глава управления культуры администрации Хабаровска.

Дорога будет перекрыта от Дзержинского до Комсомольской площади. На время празднования Дня города Сергей Кравчук, мэр краевой столицы, поручил усилить работу по поддержанию чистоты: регулярно вывозить мусор, установить дополнительные мусорные баки и биотуалеты.

После фестиваля с 18:00 до 22:00 на сцене Комсомольской площади пройдет концерт творческих коллективов.

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