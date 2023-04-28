Продажу алкоголя запретят в ЕАО 19 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЕАО действует закон о продаже алкогольной продукции в дни проведения последних звонков в школах. В 2023 году мероприятия пройдут 19 мая. В связи с этим магазины области не будут торговать спиртосодержащей продукцией в течение всего дня.

- Нарушение запрета влечет за штраф с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, - рассказали в администрации Облученского района.

Запрет будет действовать один день. Он распространяется как на крепкие, так и на слабоалкогольные напитки.

Напомним, в России также запрещено продавать спиртное в Международный день защиты детей, которые отмечают 1 июня, и в День знаний – 1 сентября.

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