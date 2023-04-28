Сергей Кравчук: Невозможно проводить соревнования на серьезном уровне без хорошей спортивной базы

Хабаровск является центром спорта на территории ДФО Фото: Администрация Хабаровска

Реализация федерального проекта осуществляется в городе путем строительства физкультурно-спортивного комплекса у школы №52. Объект появится по многочисленным запросам от родителей школьников и руководства учреждения. К возведению комплекса приступят уже летом.

Кроме того, необходимый спортивный инвентарь будет закуплен для спортивной школы «Дельфин». Средства в рамках проекта пойдут на приобретение шкафов в гардеробы, лавок в залы плавания и системы хронометража с экраном.

Как заметил глава города, Хабаровск сегодня имеет статус центра спорта на территории ДФО.

- У нас проводятся международные, всероссийские, региональные и городские состязания, однако соревнования невозможно проводить на серьезном уровне, не имея хорошей спортивной базы, а также популярности здорового образа жизни среди населения. Поэтому мы строим объекты совместно с краевым правительством при поддержке федерального бюджета, - отметил Сергей Кравчук.

Согласно поручению президента России, к 2030 году 70 процентов жителей города должны быть привлечены к спорту и физической культуре. Для этого, по словам начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска Александра Леонова, необходимо работать над созданием инфраструктуры, возводя новые объекты и не забывать про реконструкцию уже действующих.