Таблички с именами лучших учителей появятся в школах Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
2023-й объявлен в России Годом педагога и наставника. В честь этого в Хабаровске ввели новую традицию – размещать в школах таблички с именами лучших учителей, которые победили в городском конкурсе «Педагогический звездопад».
Впервые именные таблички получили семь педагогов, которые стали призерами конкурса:
- Ирина Дубинская – учитель математики лицея инновационных технологий;
- Валентина Попова – воспитатель детсада № 159;
- Елена Фролова - учитель русского языка и литературы школы № 40;
- Наталия Понукарина - педагог-психолог центра «Радуга талантов»;
- Елена Старкова - учитель математики школы № 72;
- Анастасия Бабанина - педагог дополнительного образования центра «Радуга талантов»;
- Тимофей Омельяненко - учитель истории и обществознания школы № 68.
Таблички повесят на дверях кабинетов в учреждениях, где работают победители конкурса.
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