Таблички с именами лучших учителей появятся в школах Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

2023-й объявлен в России Годом педагога и наставника. В честь этого в Хабаровске ввели новую традицию – размещать в школах таблички с именами лучших учителей, которые победили в городском конкурсе «Педагогический звездопад».

Впервые именные таблички получили семь педагогов, которые стали призерами конкурса:

- Ирина Дубинская – учитель математики лицея инновационных технологий;

- Валентина Попова – воспитатель детсада № 159;

- Елена Фролова - учитель русского языка и литературы школы № 40;

- Наталия Понукарина - педагог-психолог центра «Радуга талантов»;

- Елена Старкова - учитель математики школы № 72;

- Анастасия Бабанина - педагог дополнительного образования центра «Радуга талантов»;

- Тимофей Омельяненко - учитель истории и обществознания школы № 68.

Таблички повесят на дверях кабинетов в учреждениях, где работают победители конкурса.

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