Курсанты школы снайперов успешно сдали выпускные экзамены в Хабаровском крае Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В школе снайперов Восточного военного округа (ВВО), которая находится в Хабаровском крае, прошли выпускные экзамены. Курсантам нужно было показать навыки владения оружием, ведения огня на разных дистанциях днем и ночью, в том числе после физнагрузки. Выпускники справились с поставленной задачей и продемонстрировали отличные результаты, сдав экзамены.

- Во время трехмесячной подготовки помимо меткой стрельбы ученики совершенствовали навыки маскировки на местности в сложных климатических условиях, военной топографии, усвоили правила оказания медицинской помощи. Кроме того, они сдали зачеты по спецподготовке, в том числе по тактике, радиационной, химической, биологической защите, - рассказали в пресс-службе ВВО.

Курсантам преподавали опытные инструкторы, многие из которых имеют боевой опыт. С каждым учеником проводились одиночные, парные и учения в составе подразделений.

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