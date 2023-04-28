80-летие спецслужбы «СМЕРШ» отметили в Хабаровске Фото: Антон Шевченко

80-й юбилей со дня образования спецслужбы «Смерть шпионам» или «СМЕРШ» отметили в Окружном доме офицеров в Хабаровске. За достигнутые результаты в оперативно-служебной работе военнослужащим и ветеранам вручили благодарственные письма губернатора Хабаровского края.

- «СМЕРШ» был самой эффективной спецслужбой Второй мировой войны, не имевшей себе равных. Сегодня дело своих предшественников успешно продолжают сотрудники органов военной контрразведки. Спасибо вам за вашу верную службу во благо Отечества, – сказал Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края.

Спецслужба «СМЕРШ» создана в 1943 году. Ее цель – решение специальных военных задач. В годы Второй Мировой войны участники службы пресекали диверсии, теракты, находили шпионов. В Хабаровском крае работала одна из четырех в стране школ по подготовке кадров для контрразведки Народного комиссариата обороны. «СМЕРШ» внес огромный вклад в победу над милитаристской Японией в 1945 году. Тогда контрразведчики смогли захватить материалы и сотрудников спецотряда Квантунской армии, разрабатывающих бактериологическое оружие. Это помогло собрать доказательства для трибунала над японскими военными, который состоялся в Хабаровске в 1949 году.

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