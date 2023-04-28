Хабаровские школьники приняли участие в китайском конкурсе «Гуандунский кубок дружбы» Фото: Администрация Хабаровска

Школьники Хабаровска получили приглашение от китайского города Шаньтоу на участие в Международном конкурсе «Гуандунский кубок дружбы». Отбор рисунков и каллиграфических работ проходил в 21 городе по всему миру. Хабаровск представили ученики семи образовательных учреждений. Они подготовили 15 работ, которые были приняты организаторами конкурса.

- Хабаровчане взяли четыре вторых и четыре третьих места, остальные участники получили памятные дипломы, - рассказали в мэрии краевой столицы.

Лучшими стали работы Ярослава Бирюлева, Дарьи Погореловой, Алисы Деркач, Ярослава Гудовского, Наины Умниковой, Александра Томашевич, Анны Андроненко. Их работы появились в печатном сборнике, который был составлен и выпущен организаторами конкурса по итогам мероприятия.

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