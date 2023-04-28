Сергей Кравчук проверил готовность фонтанов к запуску 1 мая в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске завершились работы по подготовке городских фонтанов к запуску. Традиционно их включают 1 мая в 19:00. Готовность объектов проверил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска. По итогам ревизии градоначальник поручил обслуживающей организации исправить несколько недочетов.
После окончания сезона фонтанов в 2022 году все оборудование было демонтировано для ремонта и обслуживания. С приходом тепла в 2023-м специалисты начали готовить конструкции к установке ранее снятых элементов. Системы промыли, отрегулировали, проверили подсветку, провели необходимые облицовочные работы.
- На фонтанах Хабаровска установлено около 120 насосов и более 360 подводных светильников, – сказал Сергей Демин, директор МУП «Горсвет».
Мэр поручил провести пробный пуск фонтанов. Первым включили водный комплекс на площади Блюхера. После Сергей Кравчук проверил фонтаны на городских прудах. Другие объекты, в том числе на Уссурийском бульваре, около кинотеатра «Дружба», на привокзальной площади и в переулке Топографическом, были осмотрены накануне.
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