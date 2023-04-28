Следком расследует дело о махинациях при закупке квартир для детей-сирот в ЕАО Фото: Андрей АБРАМОВ

Следственные комитет России по ЕАО вместе с сотрудниками регионального управления ФСБ ведут расследование в отношении должностного лица из департамента по управлению государственным имуществом и риелтора. Их подозревают в присвоении средств, предназначенных для покупки квартир детям-сиротам. Правоохранители завели уголовные дела по трем статьям: злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество и пособничество.

Следствие считает, что сотрудник департамента, занимавший руководящую должность, с 2020 по 2023 нарушил правила проведения закупок. Он ограничил конкуренцию при покупке квартир, из-за чего недвижимость была куплена по завышенной цене. Осуществить аферу помог риелтор, знакомый с должностным лицом.

- Такие действия повлекли хищение более 10 миллионов рублей из бюджета, стали причиной неэффективного расходования денег при покупке жилья для социально уязвимой и нуждающейся категории граждан, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Пока следствие продолжается, сотрудника департамента временно отстранили от должности. Риелтора взяли под стражу.

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