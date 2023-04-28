Противопожарные рейды будут проводить чаще в Хабаровском крае

Противопожарные рейду будут проводить чаще в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В длинные выходные в крае вырастет число противопожарных рейдов. Обстановка в регионе складывается не лучшим образом, и патрули в усиленном режиме будут искать нарушителей.

- В южных и центральных районах наблюдается сложная обстановка. С начала сезона специалисты уже выезжали на тушение ландшафтных пожаров более 400 раз. Поэтому мы вынуждены еще больше усилить профилактическую работу, тем более, что сейчас есть эффективные меры административного воздействия. Суммы штрафов за нарушения правил пожарной безопасности для физлиц составляет до 20 тысяч рублей, а для юрлиц размер дохода до 800 тысяч, - рассказали представители комитета правительства края по гражданской защите.

Патрули будут работать практически в каждом районе. Сейчас противопожарный режим введен в 13 муниципалитетах. В них запрещено жечь мусор и траву, разводить костры, выезжать в леса и жарить шашлык.

Поджигателей в регионе ищут по спутникам и камерам наблюдения. Бороться с пожарами помогает и система вознаграждения за сообщения о нарушителях. За это можно получить 3-5 тысяч рублей. Рассказать о них можно по телефону доверия: 8 (4212) 416262.

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