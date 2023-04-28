Пресс-конференция прошла в УГИБДД по Хабаровскому краю Фото: УГИБДД России по Хабаровскому краю

В Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю состоялась пресс-конференция по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в регионе. Олег Ситенков, врио начальника ведомства, рассказал о реализации региональных проектов «Безопасность дорожного движения» и «Дорожная сеть».

Благодаря проекту «Безопасность дорожного движения» за два года автопарк пополнился восемью патрульными машинами «Лада Веста». Продолжается комплектование автомобилей специальными медицинскими укладками. В рамках проекта получено 173 комплекта, в состав которых входят лекарства, спасательные покрывала, носилки и другие средства. За два года краевое УГИБДД получило восемь приборов для измерения уклонов дорог, 12 – для измерения уровня освещения и многие другие устройства.

- Благодаря новой технике и комплексу предпринимаемых мер в рамках федерального проекта в первом квартале 2023 года количество аварий, в которых были зафиксированы неудовлетворительные условия на дорогах, уменьшилось на 8,2 процента, - рассказали в УГИБДД России по Хабаровскому краю.

В этом году правительство Хабаровского края выделит субсидию в размере 150 миллионов рублей, которая позволит обустроить дорожные переходы около учебных заведений. Это поможет снизить количество аварий с участием детей.

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