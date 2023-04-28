Больше 100 человек покусали клещи в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае 108 человек обратились в больницы с жалобой на укусы клещей. Из них 43 – дети. По данным Роспотребнадзора региона, большинство насекомых являлись носителями бореллиоза.

- Вирусом клещевого энцефалита инфицировано около одного процента исследованных клещей, снятых с людей, а клещевым бореллиозом – более 50 процентов, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

В регионе продолжается обработка от клещей. Специалисты распыляют противоклещевые средства в Хабаровске, районе имени Лазо, Бикинском и Хабаровском районах. В этом году планируется обработать больше 1 807 гектаров.

Специалисты напоминают: если вас укусил клещ, нужно его снять или обратиться в травмпункт. Главное, чтобы хоботок насекомого не остался в коже, а то начнется воспаление.

Клеща нужно отнести в лабораторию по адресу: Хабаровск, улица Шевченко, 2 в рабочие дни с 9:00 до 16:00, в выходные дни с 10:00 до 13:00.

При недомогании, повышенной температуре или покраснении места укуса нужно сразу обратиться к врачу.

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