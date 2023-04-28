Сергей Кравчук поручил ускорить нанесение дорожной разметки в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

С приходом тепла в Хабаровске приступили к разметке дорог. Пока на улицах города работают три спецмашины. По технологии, чтобы краска держалась на асфальте, покрытие должно прогреться до пяти градусов, а температура воздуха быть не ниже +10 градусов. Сейчас специалистам дорожной службы приходится работать вполсилы, так как необходимые условия создаются только в середине дня.

28 апреля Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, поручил управлению дорог и внешнего благоустройства ускорить темпы нанесения разметки. Глава города напомнил, что скоро состоятся Парад Победы и День города.

- Нужно направить одну из спецмашин по направлению со стороны аэропорта. Это гостевой маршрут, - сказал Сергей Кравчук. - Я знаю, что машина должна ездить на базу за краской, когда она заканчивается. Нужно, организовать работу так, чтобы материалы подвозили к месту расположения техники. Это ускорит процесс. Напомню, я уже давал указания по этому поводу.

По словам заместителя мэра Александра Прохореца, специалисты уже отреагировали на поручение. Недавно был закуплен бак на 600 литров, в котором будут подвозить материалы к месту нанесения разметки.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.