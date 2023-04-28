Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 апреля 2023 6:03

Около двух миллионов рублей отдали мошенникам жители Хабаровского края

Люди поверили, что на них хотят взять кредит
Василина ВАСИЛЬЕВА
Около двух миллионов рублей отдали мошенникам жители Хабаровского края

Около двух миллионов рублей отдали мошенникам жители Хабаровского края

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На уловки аферистов попались два жителя Комсомольска-на-Амуре. 63-летнюю пенсионерку и 38-летнего мужчину обманули по одной и той же схеме.

Жителям города позвонил якобы сотрудник безопасности банка. Он сказал, что от их имени кто-то пытается взять кредит.

- Для отмены финансовой операции необходимо оформить встречный займ и перевести всю сумму на так называемый безопасный счет, чтобы обеспечить сохранность денежных средств, - рассказали в УМВД России Хабаровского края.

Мужчина отдал преступникам 100 тысяч рублей, пенсионерка – 1,97 миллиона. Мошенников ищет полиция.

Напомним, жительница города Юности получила срок за то, что продала наркотики своим знакомым. Запрещенными веществами она снабжала друзей два месяца. Теперь ближайшие четыре года комсомольчанке придется провести в колонии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.