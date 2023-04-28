Около двух миллионов рублей отдали мошенникам жители Хабаровского края
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На уловки аферистов попались два жителя Комсомольска-на-Амуре. 63-летнюю пенсионерку и 38-летнего мужчину обманули по одной и той же схеме.
Жителям города позвонил якобы сотрудник безопасности банка. Он сказал, что от их имени кто-то пытается взять кредит.
- Для отмены финансовой операции необходимо оформить встречный займ и перевести всю сумму на так называемый безопасный счет, чтобы обеспечить сохранность денежных средств, - рассказали в УМВД России Хабаровского края.
Мужчина отдал преступникам 100 тысяч рублей, пенсионерка – 1,97 миллиона. Мошенников ищет полиция.
Напомним, жительница города Юности получила срок за то, что продала наркотики своим знакомым. Запрещенными веществами она снабжала друзей два месяца. Теперь ближайшие четыре года комсомольчанке придется провести в колонии.
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