Подземный переход на остановке «Павленко» отремонтируют в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, осмотрел подземный переход на остановке «Павленко» во время рабочей поездки по городу. По решению градоначальника объект включат в план капремонта на 2024 год. В этом году в переходе наведут порядок.

Сооружение сильно пострадало от рук вандалов, поэтому сейчас находится в плачевном состоянии. Сначала здесь сломали двери, из-за чего их пришлось снять. Все стены покрыты рисунками и надписями. Чтобы обезопасить переход ранее тут установили камеры наблюдения. Это позволило частично решить проблему вандализма.

- Жители жалуются на состояние подземного перехода на Павленко. В 2023 году мы сделаем текущий ремонт. Еще нужно проработать вопрос по установке камер снаружи сооружения, - сказал Сергей Кравчук.

Также глава краевой столицы предложил Тамаре Протопоповой, главе Центрального района, организовать конкурс граффити, чтобы молодежь могла раскрасить стены перехода красивыми изображениями.

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