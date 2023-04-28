Выбирал жертвами пенсионеров: комсомольчанин выманивал деньги под видом коммунальщика

Мужчину осудят за обман пожилых людей в Хабаровском крае Фото: Алексей ФОКИН (фото)

33-летний житель Комсомольска весной 2022 года приехал на автобусе в Амурск, где с марта по август совершил четыре преступления. Он представлялся работником коммунальных служб и проникал в квартиры пенсионеров под предлогом проверки счетчиков воды.

Мужчина сначала притворялся, что осматривает приборы учета, а потом заявлял о том, что их нужно ремонтировать. Он тут же предлагал свои услуги, на что пожилые люди соглашались. У них не было выбора, так как мошенник запугивал пенсионеров повышением цен на услуги, если они откажутся от ремонта в тот же день.

- За свою «работу» аферист просил три-четыре тысячи рублей. В общей сложности четверо амурчан в возрасте от 76 до 86 лет потеряли 14 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Жертвы афериста поняли, что их обманули, когда в управляющей компании им сказали, что не посылали сотрудников для осмотра и ремонта счетчиков. Тогда потерпевшие заявили о произошедшем в полицию.

Подозреваемого нашли и завели на него дело по статье «Мошенничество». Расследование уже закончилось, а материалы переданы в суд для рассмотрения. В настоящий момент обвиняемый находится под арестом за похожие преступления, которые он совершил в других населенных пунктах Хабаровского края.

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