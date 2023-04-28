Около тонны батареек собрали на экоакции жители ЕАО Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Еврейской автономной области закончился экофестиваль «На берегах Биры и Биджана». Акция проходит уже несколько лет и стала своеобразной традицией для жителей. Она началась с маленького сбора батареек учеников школы №1 Биробиджана, а в итоге их собрали почти тонну.

- Если за первые два года активисты собрали около 300 килограммов использованных батареек, то в прошлом году нам удалось собрать и отправить на переработку почти 600 килограммов, - рассказала Валерия Еремеева, заместитель председателя региональной общественной организации «Биробиджан Молодой» в ЕАО.

По ее словам, масштаб акции не ограничивается лишь батарейками. Принести можно что угодно - от макулатуры до пластика. В прошлом году деньги от их переработки направили на благотворительность. На них купили инвентарь для людей с ОВЗ.

В этом году фестиваль начнется в июне. Но жители области могут не ждать его, а уже сдавать мусор на переработку. Специальные контейнеры установлены в трех местах Биробиджана: в МФЦ, кинотеатре «Родина» и в офисе общественной организации «Биробиджан Молодой» по улице Ленина, 38.

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