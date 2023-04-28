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НовостиОбщество28 апреля 2023 6:56

Около тонны батареек собрали на экоакции жители ЕАО

Мероприятие проходит уже несколько лет
Василина ВАСИЛЬЕВА
Около тонны батареек собрали на экоакции жители ЕАО

Около тонны батареек собрали на экоакции жители ЕАО

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Еврейской автономной области закончился экофестиваль «На берегах Биры и Биджана». Акция проходит уже несколько лет и стала своеобразной традицией для жителей. Она началась с маленького сбора батареек учеников школы №1 Биробиджана, а в итоге их собрали почти тонну.

- Если за первые два года активисты собрали около 300 килограммов использованных батареек, то в прошлом году нам удалось собрать и отправить на переработку почти 600 килограммов, - рассказала Валерия Еремеева, заместитель председателя региональной общественной организации «Биробиджан Молодой» в ЕАО.

По ее словам, масштаб акции не ограничивается лишь батарейками. Принести можно что угодно - от макулатуры до пластика. В прошлом году деньги от их переработки направили на благотворительность. На них купили инвентарь для людей с ОВЗ.

В этом году фестиваль начнется в июне. Но жители области могут не ждать его, а уже сдавать мусор на переработку. Специальные контейнеры установлены в трех местах Биробиджана: в МФЦ, кинотеатре «Родина» и в офисе общественной организации «Биробиджан Молодой» по улице Ленина, 38.

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