Владимир Токарев из Ванино стал абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям» Фото: минобрнауки Хабаровского края

В Хабаровске подвели итоги краевого этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Абсолютным победителем состязания стал Владимир Токарев, педагог допобразования Центра внешкольной работы из Ванино. Он стал лучшим из 37 конкурсантов.

- Я поздравляю вас с участием и победой в этом конкурсе. Стать лучшими в Год педагога и наставника - почетно вдвойне. Теперь Владимир Сергеевич Токарев войдет в состав общественного совета при минобрнауки края, а в 2024 году войдет в состав жюри конкурса. Он представит Хабаровский край в финале Всероссийского конкурса работников допобразования, - сказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.

Конкурс «Сердце отдаю детям» проходил в два этапа. Сначала участники представили свои наработки, написали эссе, подготовили видеообращение к педагогическому сообществу и «Визитную карточку». В очном этапе конкурсанты провели мастер-классы и пообщались с представителями минобрнауки края.

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