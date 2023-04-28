Задачи людей - к исполнению

Кирилл Цмакалов в поездке по районам края. Фото предоставлено автором

Хочу обратиться к местным властям всех районов края быть ближе к населению. Казалось, это непреложная истина, но в разговорах с людьми выясняется, что даже элементарные вещи остаются без ответа.

Вот, например, жителей Бикинского района волнует тема чистой воды, это понятно, город - полвека на изношенных под 100% сетях и трубах.

Да, люди в курсе, что начато строительство новой системы, но на каком этапе находятся сами работы, они не знают и резонно переживают. Выполняю запрос бикинцев и даю эту информацию.

Общественный контроль - дело святое, ведь речь идет о здоровье и о больших деньгах. Напомню, цена вопроса составляет 1 миллиард 814 миллионов рублей, из федерального бюджета выделено 1 миллиард 535 миллионов, из краевого 278 миллионов.

Проектом предусмотрена реконструкция 34,6 километра сетей водоснабжения, строительство станции водоподготовки, насосных станций подкачки второго и третьего подъема, двух резервуаров чистой воды объемом две тысячи кубов, дизельной электростанции, трансформаторной подстанции.

Контракт заключен 1 апреля 2022 года с подрядной организацией АО «Хабаровские энергетические системы», сумма -1 миллиард 776 миллионов, срок завершения работ - 30 сентября 2024 года. По итогам конкурсных процедур энергетики заключили договор субподряда с ООО «Золотой мост».

Работы ведутся, кассовое исполнение бюджета на 2022 год - 100%, за первый квартал этого года 98,7%. В феврале заключен договор на поставку основного оборудования, срок - 31 октября 2023 года. Техническая готовность объекта - 27%.

В целях увеличения темпов строительства субподрядчиком на объект привлекаются дополнительные единицы техники и увеличивается штат выездных бригад.

Сам всегда контролирую ход бикинской стройки века! Прошу местные власти еженедельно сообщать жителям, что происходит на стройплощадке.

Мы избраны народом и должны служить народу.

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Кирилл ЦМАКАЛОВ.