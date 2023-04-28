Дело о незаконной вырубке закончили расследовать в Хабаровском крае Фото: УМВД Хабаровского края

Следователи Комсомольска-на-Амуре закончили работу над уголовным делом о незаконной вырубке леса. По подозрению в преступлении задержали 42-летнего жителя Ульчского района.

Сообщение о вырубке поступило в полицию в феврале от лесничего. Было срублено 35 деревьев лиственницы и березы. Разрешения на это у мужчины не было.

Использовать древесину он планировал для себя. Полиции рассказал, что в соседний район приехал специально, чтобы нарубить и заготовить материал.

- Распиленные на фрагменты стволы обвиняемый вывез на личном грузовом автомобиле и выгрузил во дворе своего частного дома, где впоследствии они и были обнаружены полицейскими, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Общая сумма ущерба превысила 1,244 миллиона рублей.

Напомним, житель Комсомольска-на-Амуре обманывал пенсионеров, представляясь работником коммунальной службы.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.