МегаФон снял научно-фантастический сериал

Фото: МегаФон

Сериал создан с использованием игрового движка Unreal Engine 5. Технологии Unreal Engine позволяют видеть героев фильма на съемочной площадке в реальном времени в проработанных декорациях и фотореалистичном свете. Работа с актерами, мизансценой, камерой и светом максимально приближена к обычному кинопроизводству.

Главный герой сериала - Ева, андроид из далекого будущего, пытающийся спасти человечество от техногенной аномалии. Действие фильма происходит в разных исторических эпохах. Для воссоздания Флоренции эпохи Возрождения, дореволюционного Кронштадта и античных Сиракуз были привлечены эксперты, каждая локация создана на основе реальных топографических данных, а в кадре звучат аутентичные языки - итальянский и древнегреческий.

Над созданием персонажей и анимацией работала творческая команда It's Alive Studio. Авторы сценария и режиссеры сериала - Антон Уткин и Ната Покровская из Lateral Summer Studio. Все мужские роли в сериале сыграл актер в костюме Motion Capture Евгений Марков, роль Евы исполнила Елена Ходунова. Роли озвучили Алена Кахута и Роман Евдокимов.