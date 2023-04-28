Новый закон защитит интересы детей-сирот Хабаровского края Фото: Михаил Дегтярев

Встреча главы Хабаровского края с детским омбудсменом региона прошла в правительстве. На ней Михаил Дегтярев и Петр Перевезенцев обсудили решение проблем безнадзорности школьников.

- Еще вчера это была идея, а сегодня уже закон - закон Хабаровского края о наставничестве. Очень ценно, что он принят и вступил в силу в Год педагога и наставника, - сказал Михаил Дегтярев.

Властям предстоит еще много работы. Например, было предложено дополнительно защищать интересы детей-сирот, которым исполнилось 18 лет. Выходя из детского дома, они часто не знают, как распорядиться деньгами, и становятся жертвами мошенников.

Петр Перевезенцев предложил целевое использование денег, как с маткапиталом. Например, потратить их можно будет только на образование, жилье или медпомощь.

Губернатор пообещал приложить все усилия, чтобы разработать законопроект и вынести его на рассмотрение федеральным властям.

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