Сергей Кравчук анонсировал открытие фонтанов 1 мая в Хабаровске

Глава города самостоятельно убедился в готовности фонтанов к бесперебойной работе Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Готовность фонтанных комплексов к открытию летнего сезона глава города проверил вместе со специалистами городского управления дорог и внешнего благоустройства.

Первым проверили объект на площади Блюхера, где был произведен пробный запуск. По словам директора МУП «Горсвет» Сергея Демина, все демонтированное и высушенное оборудование пережило зиму в безопасности, а с приходом теплых дней все системы были многократно промыты специальными средствами. Кроме того, привели в порядок облицовку и работу форсунок.

Однако при запуске мэр обратил внимание, что система подачи воды нуждается в доработке.

- На этом участке некоторые форсунки забились, из-за чего туман выходит не так обильно. Для единообразной работы необходимо очистить форсунки и отрегулировать напор, - распорядился Сергей Кравчук.

Следующим пунктом инспекции стали фонтаны на городских прудах, где запуск не вызвал вопросов у градоначальника. А это значит, что 1 мая в 19 часов начнут работу все фонтаны Хабаровска, включая проверенные накануне объекты на Уссурийском бульваре, около кинотеатра «Дружба», на привокзальной площади и переулке Топографическом.

- Службы сделали все, чтобы обеспечить бесперебойную работу до завершения прошлого сезона и порадовать жителей и гостей города в этом году. Фонтаны - один из символов Хабаровска, поэтому мы должны поддерживать их в ухоженном и исправном состоянии, - подытожил Сергей Кравчук.