Из-за низкого уровня рек изменили расписание теплоходов в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

В регионе меняется расписание и маршрут теплоходов. В минтрансе говорят, что это связано с уровнем воды в Амуре. Специалисты также организовали дополнительные вертолетные рейсы в отдаленные точки края.

В итоге рейс «Речной вокзал (Хабаровск) - Новокаменка» отменили на 29 и 30 апреля. Теплоход попросту не сможет пройти устье реки Тунгуска. А рейс «Речной вокзал - Парус» будет идти до остановки «Протока Осиновая». Рейс «Хабаровск - Победа» идет до Улика-Павловки.

- В адрес министерства транспорта края поступило обращение главы администрации Побединского сельского поселения Хабаровского района по вопросу оказания содействия в организации дополнительных авиарейсов для доставки пассажиров, грузов и почтовой корреспонденции из Хабаровска в село Победа и обратно, - рассказали в региональном минтрансе.

Дополнительные вертолеты запустят 2, 6, 10, 14 мая по маршруту Хабаровск - Новокуровка - Победа.

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