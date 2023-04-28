Задушил и сжег в квартире: жителя Колымы подозревают в зверской расправе над девушкой Фото: СУ СК России по Магаданской области

Мужчина на Колыме пытался скрыть следы собственного преступления и устроил пожар. Дело было совсем недавно, в ночь с 22 на 23 февраля. На место пожара приехали спасатели из областного МЧС, внутри горящей квартиры они и нашли тело молодой колымчанки. Девушке было всего 19 лет.

Тогда в МЧС позвонили соседи, они почувствовали запах дыма. Оказалось, в пятиэтажке на улице Ленина в поселке Ола горела квартира. Внутри помещения нашли бездыханное тело. После происшествием заинтересовался следственный комитет и завел уголовное дело.

- При проверке обстоятельств гибели потерпевшей установлено, что причиной смерти явилась механическая асфиксия, - сообщили в следкоме области.

Как выяснилось, 24-летний мужчина в тот вечер был в квартире вместе с погибшей. Предварительно, он несколько раз ударил девушку по голове, а потом и вовсе задушил, в результате она скончалась. Чтобы скрыть преступление и избежать ответственности, он поджег квартиру, а сам убежал.

- В ходе расследования получены достаточные доказательства причастности мужчины к совершению преступления, на основании которых последнему предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ, - говорят в ведомстве.

Сейчас колымчанин под стражей, расследование пока продолжается. а виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.