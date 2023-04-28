Газовый баллончик спрятала в сумке посетительница суда в Хабаровском крае Фото: УФССП Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре женщина решила пройти на заседание суда с предметом, который брать с собой нельзя. Пристав нашел у нее в сумке спрятанный газовый баллончик. Сообщается, что она пришла в здание Дома правосудия в качестве свидетеля.

- Во время опроса судебным приставом о наличии запрещенных к проносу предметов женщина заявила, что таковых у нее нет. Но при досмотре в ее сумке оказался газовый баллончик. Женщина отказалась выкладывать запрещенный предмет, представляющий угрозу для безопасности окружающих, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Против женщины составили административный протокол за невыполнение распоряжения пристава. За нарушение она заплатила 500 рублей штрафа.

Напомним, жителя Магаданской области подозревают в жестокой расправе над девушкой. Мужчина сначала задушил ее, а потом сжег квартиру с ее телом.

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