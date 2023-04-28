Дорожную разметку начали обновлять в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Еврейской автономной области в самом разгаре дорожные работы. В столице региона, например, специалисты приступили к обновлению дорожной разметки. Работы стартовали с главных улиц. Сейчас подрядчик трудится на Шолом-Алейхема.

- В первую очередь, разметку обновляют на основных дорогах областной столицы. В приоритете – улицы, по которым идет основной пассажиропоток. После этого начнут работы на второстепенных проезжих частях в городе, - сказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

В администрации отметили, что обновление дорожной разметки очень важно. В первую очередь, это безопасность дорожного движения на улицах города и сведение к минимуму аварийных ситуаций.

Напомним, в Хабаровске в ближайшее время отремонтируют подземный переход на «Павленко». Такое поручение дал глава города Сергей Кравчук.

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