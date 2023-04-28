Домашних собак пересчитывают в Биробиджане Фото: Евгений САЗОНОВ

Сотрудники администрации Биробиджана проверяют, правильно ли жители областного центра содержат домашних животных. По поручению мэра города собак вакцинируют и биркуют. Такие рейды проводятся каждую неделю.

Местным жителям раздают памятки, в которых прописаны требования содержания питомцев. Им также объяснили, для чего проводят такие мероприятия.

- Нам необходимо навести порядок с домашними питомцами. Специалистам поставлена задача зарегистрировать всю живность в городе, и тогда уже можно будет спрашивать с тех горе-хозяев, которые выбрасывают животных за порог, - рассказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

С собаками работала ветеринар. Она поставила им прививки, переписала их и прицепила к каждой бирку. Работа будет продолжена.

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