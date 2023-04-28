До десяти лет за хранение 122 граммов наркотика грозит жителю Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний житель села Хурба Комсомольского района может надолго лишиться свободы за хранение наркотиков. Мужчину задержали в марте, квартире у него нашли наркотики. Пакетик с растительной массой зеленого цвета лежал в углу одной из комнат. Экспертиза подтвердила: это канабис, вес запрещенного вещества – 122 грамма.

- По словам обвиняемого, осенью прошлого года он собрал дикорастущую коноплю для личного употребления, после этого высушил ее и хранил по месту жительства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против мужчины завели дело за хранение запрещенных веществ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Следователи собрали остаточно доказательств его вины, материалы переданы в суд. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

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