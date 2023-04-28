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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 10:28

До десяти лет за хранение 122 граммов наркотика грозит жителю Хабаровского края

Расследование уголовного дела окончено
Василина ВАСИЛЬЕВА
До десяти лет за хранение 122 граммов наркотика грозит жителю Хабаровского края

До десяти лет за хранение 122 граммов наркотика грозит жителю Хабаровского края

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний житель села Хурба Комсомольского района может надолго лишиться свободы за хранение наркотиков. Мужчину задержали в марте, квартире у него нашли наркотики. Пакетик с растительной массой зеленого цвета лежал в углу одной из комнат. Экспертиза подтвердила: это канабис, вес запрещенного вещества – 122 грамма.

- По словам обвиняемого, осенью прошлого года он собрал дикорастущую коноплю для личного употребления, после этого высушил ее и хранил по месту жительства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против мужчины завели дело за хранение запрещенных веществ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Следователи собрали остаточно доказательств его вины, материалы переданы в суд. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

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